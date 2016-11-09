Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В Балашихе обрушившийся кинотеатр придавил троих людей
Сегодня, 12:08
0
lesjasap
95

В Балашихе обрушившийся кинотеатр придавил троих людей

0
 
 

В Подмосковье на людей обрушился кинотеатр.

Экстренные службы города Москвы сообщили об обрушении здания бывшего кинотеатра "Союз" в Балашихе. Сейчас под ним находятся торговые ряды. Стена от кинотеатра обрушилась прямо на ярмарочные плалатки. В результате пострадали десять человек. По словам очевидцев, шестилетнему ребенку раздробило ноги. Есть непотвержденные данные о погибшей женщине.
 
Инцидент произошел на улице Фадеева. ГУ МЧС узнало о катастрофе  в 11.20 утра 8 сентября. Общая площадь аварии составила около 50 кв.м.
Сейчас продолжается спасательная операция по извлечению жертв обрушения. В ней участвуют 43 сотрудника и 13 спецмашин. 
 
Фото: Facebook/Максим Морозов
Теги: балашиха , кинотеатр
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5