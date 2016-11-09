В Балашихе обрушившийся кинотеатр придавил троих людей

В Подмосковье на людей обрушился кинотеатр.

Экстренные службы города Москвы сообщили об обрушении здания бывшего кинотеатра "Союз" в Балашихе. Сейчас под ним находятся торговые ряды. Стена от кинотеатра обрушилась прямо на ярмарочные плалатки. В результате пострадали десять человек. По словам очевидцев, шестилетнему ребенку раздробило ноги. Есть непотвержденные данные о погибшей женщине.

Инцидент произошел на улице Фадеева. ГУ МЧС узнало о катастрофе в 11.20 утра 8 сентября. Общая площадь аварии составила около 50 кв.м.

Сейчас продолжается спасательная операция по извлечению жертв обрушения. В ней участвуют 43 сотрудника и 13 спецмашин.

Фото: Facebook/Максим Морозов