В Австралии заявили, что страна на грани кризиса из-за роста мировых цен на газ

Крис Боуэн рассказал о нехватке ресурсов из-за высокого спроса.

В Австралии заявили, что страна на грани энергетического кризиса из-за роста мировых цен на газ, электричество, а также нехватки ресурсов. Такой информацией с местными журналистами поделился министр по вопросам климатических изменений и энергетике Крис Боуэн на пресс-конференции.

Находимся на грани газового кризиса и проблема не будет решена в ближайшее время, поскольку у правительства пока нет действенных рычагов для снижения растущих цен. Крис Боуэн, министр по энергетике Австралии

По мнению эксперта, в текущий момент энергетические рынки переживают "шторм из-за целого ряда факторов", негативно влияющих на газоснабжение и электроснабжение страны. Крис Боуэн заметил, что чиновники предпримут действия, направленные на стабилизацию ситуации. Спрос на газ у потребителей повысился из-за резкого похолодания на юго-восточном и восточном побережье Австралии. Облегчить проблему сможет переход на возобновляемые источники энергии, но это будет возможно еще в нескором будущем.

Австралия намерена создать прототипы собственных подводных беспилотников до 2025 года.

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