В Австралии разбился насмерть создатель саундтрека к "Бригаде"

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в Австралии погиб создатель саундтрека к "Бригаде" Андрей Иванов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев
Композитор Андрей Иванов отдыхал с женой в Австралии. Известно, что музыкант прыгнул со скалы и утонул.
"Унесло океаном около пляжа Бондай Бич в Сиднее",
—сказано в сообщении.
Напомним, что саундтрек к сериалу "Бригда" выпущен в 2003 году. Он получил премию MTV Россия как лучший рингтон года.
Ранее мы сообщали о том, что умерла звезда сериала "Секс в большом городе".
Видео: Youtube / Shadow_STR - Канал в отпуске, How to MIX
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