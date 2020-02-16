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В Австралии разбился насмерть создатель саундтрека к "Бригаде"

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Композитор Андрей Иванов отдыхал с женой в Австралии.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что в Австралии погиб создатель саундтрека к "Бригаде" Андрей Иванов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев

Композитор Андрей Иванов отдыхал с женой в Австралии. Известно, что музыкант прыгнул со скалы и утонул.

"Унесло океаном около пляжа Бондай Бич в Сиднее",

—сказано в сообщении.

Напомним, что саундтрек к сериалу "Бригда" выпущен в 2003 году. Он получил премию MTV Россия как лучший рингтон года.

Ранее мы сообщали о том, что умерла звезда сериала "Секс в большом городе".

Видео: Youtube / Shadow_STR - Канал в отпуске, How to MIX

Теги: культура, музыка, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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