Умерла звезда сериала "Секс в большом городе"

Американская актриса Линн Коэн умерла на 87-м году жизни.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что умерла звезда из сериал "Секс в большом городе". Об этом сообщил ее менеджер телеканалу CNN.

Известно, что актриса Линн Коэн скончалась в пятницу, 14 февраля. её не стало на 87-м году жизни. Причина смерти не называется.

Напомним, что Линн Коэн наиболее известно по сериалу "Секс в большом городе". Она играла домработницу Миранды Хоббс.

Ранее мы сообщали о том, что Тайка Вайтити и Джуд Лоу могут снять сатирический сериал о Голливуде.