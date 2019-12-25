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Умерла звезда сериала "Секс в большом городе"
Сегодня, 11:58
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IRINA_CHALKINA

Умерла звезда сериала "Секс в большом городе"

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Американская актриса Линн Коэн умерла на 87-м году жизни.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что умерла звезда из сериал "Секс в большом городе". Об этом сообщил ее менеджер телеканалу CNN.

Известно, что  актриса Линн Коэн скончалась  в пятницу, 14 февраля. её не стало на 87-м году жизни. Причина смерти не называется.

Напомним, что Линн Коэн наиболее известно по сериалу  "Секс в большом городе". Она играла домработницу Миранды Хоббс.

Ранее мы сообщали о том, что Тайка Вайтити и Джуд Лоу могут снять сатирический сериал о Голливуде.

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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