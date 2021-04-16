Организатор преступной группы объявлен в международный розыск.

В Астрахани участники ОПГ предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. В надзорном ведомстве завершили расследование уголовного дела. Материалы направляются в суд для изучения по существу.

Фигурантами дела стали трое местных жителей. Они подозреваются в похищении предпринимателя, а также требовании с пострадавшего ста миллионов рублей. Следствие полагает, что в Астрахани действовала организованная преступная группа, которая также занималась сбором информации и слежкой за жертвой. А 28 августа 2020 года злоумышленники решились на похищение бизнесмена. Инцидент зафиксирован по улице Латышева.

Жертву вывезли на остров около села Яксатово. Мужчину несколько дней держали в палатке со связанными руками и мешком на голове. Бизнесмену угрожали убийство его и членов семьи. Изначально преступники запросили у пострадавшего 2,5 млн долларов за освобождение, но после снизили сумму. Мужчина согласился отдать деньги, после чего его отпустили. Тот сразу же направился в отделение полиции.

В настоящее время организатор ОПГ объявлен в международный розыск.

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Фото и видео: YouTube/Следственный комитет РФ