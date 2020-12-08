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СК назвал причину массового отравления детей хлором в Астрахани

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Пострадали 33 человека, большинство из них дети.

Во вторник, 8 декабря, Следственный комитет назвал причину, по которой в Астрахани произошло массовое отравление хлором. Как оказалось, виноват сотрудник, который работал в спорткомплексе "Динамо" первый день. 

Сотрудник бассейна перепутал баки с жидкостями при обработке воды. В результате пострадало 33 человека, большинство дети. Следствие выяснило, что сотрудника допустили к исполнению обязанностей без инструктажа.

В результате халатности смесь вызвала химические ожоги и отеки у посетителей и сотрудников. Возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили директору спорткомплекса.

Ранее мы сообщали о том, что в Челябинске в многоэтажке упал лифт с детьми.

Видео: СК России

Теги: астрахань, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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