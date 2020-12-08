СК назвал причину массового отравления детей хлором в Астрахани

Пострадали 33 человека, большинство из них дети.

Во вторник, 8 декабря, Следственный комитет назвал причину, по которой в Астрахани произошло массовое отравление хлором. Как оказалось, виноват сотрудник, который работал в спорткомплексе "Динамо" первый день.

Сотрудник бассейна перепутал баки с жидкостями при обработке воды. В результате пострадало 33 человека, большинство дети. Следствие выяснило, что сотрудника допустили к исполнению обязанностей без инструктажа.

В результате халатности смесь вызвала химические ожоги и отеки у посетителей и сотрудников. Возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили директору спорткомплекса.

Ранее мы сообщали о том, что в Челябинске в многоэтажке упал лифт с детьми.

Видео: СК России