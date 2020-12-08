В Челябинске в многоэтажке упал лифт с детьми

Пострадавших нет.

Во вторник, 8 декабря, в одном из многоквартирных домов в Челябинске упал лифт с детьми. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Инцидент произошел в многоквартирном доме 9 по площади Мопра. Трос оборвался на уровне второго этажа.В лифте находились две женщины с детьми.

К счастью, никто не пострадал. Теперь прокуратура проводит проверку управляющей компании ГК "Тополинка" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование.

Ранее мы сообщали о том, что из горящей квартиры на улице Софьи Ковалевской эвакуировали 5 человек.

Видео: ВК/74.ru - новости Челябинска