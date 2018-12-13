На борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы и сауны.

В Астрахани спустили на воду четырехпалубный круизный лайнер "Петр Великий", сообщили 24 мая в пресс-службе судостроительного завода "Лотос". Строительство ведется по заказу Московского речного пароходства.

Лайнер соответствует пятизвёздочному отелю и вмещает 300 пассажиров. 24 мая судно спустили на воду, чтобы начать внутреннюю отделку помещений. Судно было заложено в августе 2016 года. На борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы и сауны.

Старт строительству дал Владимир Путин. В пресс-службе также рассказали, что в ближайшем будущем на лайнере запланированы электромонтажные работы, остекление, внутренняя отделка и оснащение круизного судна необходимым оборудованием.

Видео: mosturflot