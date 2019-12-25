В "Артмузе" открывается выставка в поддержку больных муковисцидозом детей

Известно, что мероприятие поддержали спортсмены.

В субботу, 14 марта, в музее современного искусства "Артмуза" откроется благотворительная выставка "Хочу жить".

Она посвящена детям, болеющим муковисцидозом.

Известно, что проект уже поддержали игроки "Зенита": Константин Зырянов и Вячеслав Малафеев.

Посетители увидят фотографии детей, которые борются с болезнью, а также портреты людей, которые остались неравнодушны к этой проблеме.

Напомним, что муковисцидоз — самое распространенное среди всех наследственных заболеваний.

Ранее мы сообщили, что инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия".

Фото: Pixabay