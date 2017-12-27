В Антарктиде нашли лёд, которому больше миллиона лет

В Антарктиде нашли лёд, возраст которого превышает миллион лет.

Полярники станции "Восток" и учёные Петербургского института ядерной физики нашли в Антарктиде лёд, возраст которого составляет больше миллиона лет. Уникальный лед удалось найти в скважине 5Г-3 рядом с российской станцией.

"Полученные данные показывают, что возраст атмосферного льда в керне на глубине 3 500 - 3 535 метров значительно превышает 1 миллион лет, что дало возможность сделать предварительный вывод о том, что в районе ледораздела "В", откуда берёт начало линия тока льда, проходящая через глубокую скважину на станции Восток, по-видимому, залегает древнейший на планете материковый лёд", - такие сведения хранятся в дневнике операции Российской антарктической экспедиции за период 11 – 18 января 2018 года.

На станции работает лаборатория Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), который располагается в Гатчине.

По данным экспедиции, в лаборатории ПИЯФ сделан отбор проб фрагментов ледяных кернов в герметичные контейнеры. Пробы были взяты из кернов с глубин 3724 и 3725 метров. Сейчас же они подготовлены для отправки в Санкт-Петербург.

Справка:

Станция Восток — российская антарктическая научная станция, единственная используемая Россией в настоящее время внутри континента. Названа в честь парусного шлюпа «Восток», одного из кораблей антарктической экспедиции 1819—1821 годов.

Фото: сайт ПИЯФ