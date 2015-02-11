По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

В Амурской области потушили пожар в здании Института геологии и природопользования ДВО РАН. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Благовещенске. Поступило сообщение о возгорании в лабораторном комплексе института. Площадь огня составила 20 квадратных метров. Специалисты ведомства не допустили распространения огня на соседние кабинеты. По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре потушили пожар в складских помещениях.

Видео: МЧС России