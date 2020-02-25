В Александринском театре отменили спектакль "Литургия Zero" из-за самочувствия актрисы

Все купленные ранее билеты подлежат возврату, уточняют в театре.

В пятницу вечером, 5 ноября, в Александринском театре Петербурга отменили спектакль "Литургия Zero". Об этом сообщили на официальном сайте театра.

По данным "Фонтанки", во время спектакля самочувствие актрисы Эры Зиганшиной резко ухудшилось и пришлось вызвать неотложку. В Александровском театре подтвердили эту информацию, уточнив, что официальный диагноз еще не поставлен.

Добавим, что все купленные ранее билеты подлежат возврату, уточняют в театре.

Ранее петербуржцам показали фильм о легендарном исполнении "Седьмой симфонии" в 1942 году.

Фото: Piter.tv