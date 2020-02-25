  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Александринском театре отменили спектакль "Литургия Zero" из-за самочувствия актрисы
Сегодня, 20:21
86
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Александринском театре отменили спектакль "Литургия Zero" из-за самочувствия актрисы

0 0

Все купленные ранее билеты подлежат возврату, уточняют в театре.

В пятницу вечером, 5 ноября, в Александринском театре Петербурга отменили спектакль "Литургия Zero". Об этом сообщили на официальном сайте театра. 

По данным "Фонтанки", во время спектакля самочувствие актрисы Эры Зиганшиной резко ухудшилось и пришлось вызвать неотложку. В Александровском театре подтвердили эту информацию, уточнив, что официальный диагноз еще не поставлен. 

Добавим, что все купленные ранее билеты подлежат возврату, уточняют в театре.

Ранее петербуржцам показали фильм о легендарном исполнении "Седьмой симфонии" в 1942 году.

Фото: Piter.tv 

Теги: александринский театр, отмена спектакля, постановка, спектакль
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии