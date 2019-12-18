Космос и хаос: в Академии Штиглица открылась выставка современных художников

Петербуржцы смогут увидеть необычные инсталляции и экспонаты в рамках Киберфеста-13.

В Академии Штиглица разместилась космическая станция с работами современных художников. В рамках международного фестиваля Киберфест открылась выставка, посвященная космосу и хаосу. Посетители смогут увидеть звуковую инсталляцию в виде алтаря, марсианские носы и зоопарк экзопланет.

Среди необычных экспонатов — интерпретация теории плотности времени советского астронома Николая Козырева. Ученый предполагал, что течение времени зависит от происходящих в природе процессов, что и отразили художники.

Вы видите, что на телевизоре плывут белые облака по черному небу, там идет четыре датчика, каждый из них подключен к циферблату. Когда идет черный цвет, время идет быстрее, белый - медленнее. Слева стоит инструмент, с которым работал Козырев. От руки сделаны ниточки, которые должны были фиксировать время. Иван Говорков, художник



В проекте приняли участие более 25 авторов из Франции, США, Канады, Германии, Бельгии и России. Выставка в Большом выставочном зале будет открыта для посетителей с 23 по 28 ноября.

Фото и видео: Piter.TV