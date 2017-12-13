Виновнику ночной погони на Загородном грозит уголовное дело

В полиции на виновника составили 5 административных протоколов.

В ночь на 22 февраля на набережной Обводного канала прохожие стали свидетелями настоящей погони. По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, сотрудники ДПС пытались остановить водителя "Шкоды Октавия", который всячески старался скрыться.

Чтобы оторваться от своих преследователей, 25-летний мужчина проехал на скорости два перекрестка на красный сигнал. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в светофор. Не желая так просто сдаваться в руки полиции, нарушитель решил убежать на своих двоих. Попытка не увенчалась успехом.

Ранее Piter.tv сообщал, что задержанный вел себя агрессивно и пытался драться с инспектором. Нарушителя доставили в 38 отдел полиции, где на него составили 5 протоколов об административных правонарушениях. Его обвинили в управлении авто в алкогольном опьянении, в отсутсвии полиса ОСАГО, невыполнении требований остановки транспортного средства и два – проезд на запрещающий сигнал светофора. Помимо перечисленного, местному жителю может грозить уголовное дело по ст. 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти".

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