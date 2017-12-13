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На Загородном после погони водитель с ноги ударил в нос инспектора полиции

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В Адмиралтейском районе погоня за преступником закончилась автомобильной аварией.

В ночь на 22 февраля в Адмиралтейском районе сотрудник полиции были вынуждены вести погоню за нетрезвым водителем. Сначала преступник старался скрыться на автомобиле,  но затем бросил машину и побежал наутек.

Инспектор ДПС заметил странное поведение одного из шоферов. Мужчину  попросили остановиться, чтобы проверить его на наличие алкоголя в крови. Очевидно, правонарушитель понял, что ему светит серьезное наказание. Вместо того, чтобы выполнить требования представителя закона, он нажал на газ и рванул по улице. “Полет” иномарки проходил через Бронницкую улицу, затем выезд на Загородный проспект. Около станции метро “Технологический институт” транспортное средство занесло, и петербуржец врезался в дорожный столб. Даже это не остановило любителя “квестов”. Пьяный автомобилист вышел из поврежденной машины и побежал по улице. За ним мчался инспектор. В результате погони, злоумышленник был задержан. 

Во время задержания водителю удалось с ноги ударить представителя правоохранительных органов по носу. Шофера временно забрали в отделение. В ситуации разберутся специалисты.

Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

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Теги: авария , бронницкая улица , водитель , дтп , инспектор дпс , погоня
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

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