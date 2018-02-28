В Адмиралтейском районе жилые дома и ЗСД на час остались без электроэнергии

В течение часа ремонтные службы пытались вернуть напряжение 200 потребителям электроэнергии.

В Адмиралтейском районе жители на час лишились электричества. Инцидент произошел в вечернее время 27 февраля. Сообщается, что отключение света связано с коммунальной аварией на участке. Изначально СМИ сообщили о 20 тысячах петербуржцев, пострадавших от аварийной ситуации. Позже их количество сократилось до 200 человек.

Электроэнергия перестала поступать около половины восьмого вечера. На подстанции “Волхов-Южная” непредвиденно вышла из строя одна из систем шин. В устройстве разрушился выключатель второй цепи. К половине девятого заработала вторая секция с менее сильной мощностью. Данная мера позволила вернуть “пропавшее” освещение в жилые дома и другие объекты инфраструктуры. Об этом рассказали представители “Красного треугольника”.

Без света остался и участок ЗСД. Водителям поздно вечером некоторое время пришлось передвигаться по дороге в кромешной темноте.

Видео: Piter.tv

