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В Адмиралтейском районе жилые дома и ЗСД на час остались без электроэнергии

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В течение часа ремонтные службы пытались вернуть напряжение 200 потребителям электроэнергии.

В Адмиралтейском районе жители на час лишились электричества. Инцидент произошел в вечернее время 27 февраля. Сообщается, что отключение света связано с коммунальной аварией на участке. Изначально СМИ сообщили о 20 тысячах петербуржцев, пострадавших от аварийной ситуации. Позже их количество сократилось до 200 человек.

Электроэнергия перестала поступать около половины восьмого вечера. На подстанции “Волхов-Южная” непредвиденно вышла из строя одна из систем шин. В устройстве разрушился выключатель второй цепи. К половине девятого заработала вторая секция с менее сильной мощностью. Данная мера позволила вернуть “пропавшее” освещение в жилые дома и другие объекты инфраструктуры. Об этом рассказали представители “Красного треугольника”.

Без света остался и участок ЗСД. Водителям поздно вечером некоторое время пришлось передвигаться по дороге в кромешной темноте.

Видео: Piter.tv
 

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Теги: адмиралтейский район , зсд , отключение света , происшествие спб , электричество
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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