В 3120 Gallery 6 августа откроется выставка Ромы Amkie "Crop"

Выставка продлится до 22 августа.

С 6 по 22 августа в петербургской 3120 Gallery пройдет выставка современного художника Ромы Amkie "Crop". Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе галереи.

На выставке будут представлены разноразмерные работы-персонажи, к которым автор обращается как к собирательным визуальным образам (стикеры, мемы, эмодзи). По мнению автора, образы стали неотъемлемой частью коммуникации в социальных сетях. Работы художники отражают проблему выстраивания коммуникации между людьми, в том числе между художником и зрителем. В своих работах Amkie использовал фрагментарность как художественное высказывание, "которая дает свободу мысли".

Каждый фрагмент — это новое предложение, которое зрителю предлагается дописать самостоятельно. Я намеренно стараюсь вызвать у зрителей ощущение недосказанности, что позволяет полностью погрузиться в собственные размышления. Рома Amkie, художник

В своих работах художник также делится своим личным переживанием. Однако, по мнению Amkie, зритель всё равно испытает иные эмоции, поскольку "наше восприятие действительности всегда будет различаться".

Рома Amkie — современный художник и графический дизайнер. Последние несколько лет Amkie изучает философию (исследование когнитивных искажений), которая также отражается в его работах.

Ранее мы писали, что в Царском Селе выставили редкие экспонаты из коллекций XVI века.

Фото: пресс-служба 3120 Gallery