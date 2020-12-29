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В 21 жилой дом в Приморском районе Петербурга вернули отопление и горячую воду
Сегодня, 17:18
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smirenny

В 21 жилой дом в Приморском районе Петербурга вернули отопление и горячую воду

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Специалисты завершили ремонтные работы магистральной сети.

К вечеру четверга, 28 января, 21 дом Приморского района получил отопление и горячую воду, сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Теплоэнергетики проводили ремонт в районе дома №22 на Новоникитинской улице. Там во время обхода обнаружили ненадежный участок. Чтобы не произошла авария, потребовалось провести ремонт, а в близлежащих домах пришлось ограничить подачу горячей воды и тепла. Отмечается, что по плану ремонтные работы должны были закончить днем позже.

Ранее мы писали, что жители Невского проспекта остались без тепла из-за прорыва на улице Дмитрия Устинова.

Фото: pixabay

Теги: отопление, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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