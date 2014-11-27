В 2024 году свыше 1,6 тыс. новорожденных получили первые документы в МФЦ Ленобласти

За этот период в областных МФЦ было зарегистрировано 19 двойняшек.

С января по июнь 2024 года в центрах "Мои документы" в Ленинградской области было зарегистрировано более 1,6 тысяч новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За этот период в областных МФЦ было зарегистрировано 19 двойняшек. Самыми популярными именами стали Иван, Анна и Матвей. Однако, интерес к редким именам по-прежнему высок. Например, родители называли своих малышек Луна, Лукерья, Мия и Тея, а малышей - Платон, Енисей и Демид.

В МФЦ можно зарегистрировать новорожденных без очереди и предварительной записи. Свидетельство о рождении оформляется в день обращения.

Ранее мы сообщили о том, что рынок жилья Ленобласти вырос на 3% в I полугодии.

Фото: Правительство Ленобласти