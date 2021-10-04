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В 2024 году Смольный направит 130 млрд рублей на развитие транспортной системы
Сегодня, 20:02
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В 2024 году Смольный направит 130 млрд рублей на развитие транспортной системы

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О планах на 2023-2024 годы по реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Петербурга" в ЗакСе рассказали зампреды комитета Олег Матвеев, Ренат Ягудин и Дмитрий Ваньчков.

Сегодня, 1 августа, стало известно, что на развитие транспортной системы в Северной столице Комтранс направит более 130 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О планах на 2023-2024 годы по реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Петербурга" в ЗакСе рассказали зампреды комитета Олег Матвеев, Ренат Ягудин и Дмитрий Ваньчков. Так, помимо выплат, было решено поставить 80 вагонов метрополитена, запустить тактовое движение электричек на Сестрорецком и Выборгском направлениях, построить стоянку для хранения автотранспортных средств в Станционном поселке, обустроить более 15 км велодорожек, создать шесть городских и перехватывающих парковок на 900 машиномест и создать 111 светофоров.

Ранее на Piter.TV: в Петербург из Екатеринбурга прибыл трамвай "Достоевский".

Фото: пресс-служба Комтранса 

 

Теги: бюджет смольный, развитие транспортной системы россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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