В Калининграде гендиректора стройхолдинга обвинили в хищении 48 млн рублей

Деньги были выделены для строительства автомобильной развязки в регионе, однако они использовались не по назначению.

В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной компании по подозрению в хищении почти 48 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба областного управления МВД.

По версии следователей, подозреваемый завладел бюджетными средствами, предоставив недостоверные данные об исполнении авансового платежа в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Денежные средства были выделены для строительства автомобильной развязки в регионе, однако они использовались не по назначению.

По версии следствия, подозреваемый завладел бюджетными средствами на сумму более 47,89 млн рублей. из сообщения УМВД по Калининградской области

Нарушения выявили сотрудники управления Федеральной службы безопасности по региону. Сотрудники СК провели обыски, а также изъяли документацию из всех офисов подконтрольной фигуранту компании.

Ранее ФСБ ликвидировала ячейку террористической организации в московском регионе.

Видео: УМВД России по Калининградской области