В 2023 году в Петербурге на треть вырос рынок складов для индивидуального хранения

При этом в течение года перестал работать 21 объект.

В Петербурге на рынке индивидуального складского хранения – self-storage – в 2023 году запустили 60 новых объектов. Их открывали в Кудрово, Мурино, Буграх и в спальных районах города. Так, к 2024 году в Петербурге насчитывается 178 комплексов формата self-storage, передает 18 марта "РБК Петербург".

В число самых крупных сделок прошлого года вошло открытие склада индивидуального хранения площадью 4,5 тыс. "квадратов" в здании бывшего завода "Кулон" на Пискаревском проспекте. Спрос на self-storage наблюдается и у жителей, которые нуждаются в складе на время ремонта или для хранения личных вещей, и у юридических лиц.

Сейчас в Петербурге действуют 46 операторов складов индивидуального хранения. Крупнейшими являются "Мини Склад", "Smart Склад", "ТвойСклад24", GetSklad, "Место есть", "К-склад" и "Простор". При этом в течение года перестал работать 21 объект. К причине их закрытия можно отнести недостаточный объем спроса в отдельных локациях. Среди них – Приморский, Выборгский, Московский, Невский и Кировский районы.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)