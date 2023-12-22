Новый распределительный центр откроется в Шушарах

Проект осуществит компания "Адамант".

Компания "Адамант" намерена построить складской комплекс Шушарах и стать лидером на рынке. Согласно информации из публикации "Делового Петербурга", на данный момент аренда помещений на данном объекте недоступна, при этом спрос очень высок.

ООО "Адамант" получило разрешение на строительство ещё в конце прошлого года. Заявлено, что работы будут производиться на Московском шоссе. Комплекс займет площадь 70 тыс. кв.м. Сейчас здесь располагается складской комплекс компании "Армада Парк", общая площадь которого составляет 76,3 тыс. кв.м. Первая часть комплекса была введена в эксплуатацию в 2014 году, а вторая – в 2016 году.

В настоящее время "Адамант" является вторым по величине владельцем складских помещений в Петербурге, уступая только Raven Russia. Однако строительство новых помещений позволит компании выйти на лидирующую позицию. Стоимость строительства складов на сегодня оценивается примерно в 65 тыс. рублей за кв.м, то есть, инвестиции в новую часть комплекса могут составить около 4,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость отделочных материалов в Петербурге выросла на 20%.

Фото: adamant-stroy.ru