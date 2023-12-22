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В 2023 году в Петербурге стоимость товаров и услуг увеличилась почти на 7%
Вчера, 23:05
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В 2023 году в Петербурге стоимость товаров и услуг увеличилась почти на 7%

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Больше остальных подорожали апельсины (+46%) и куриные яйца (+45%).

В Петербурге за 2023 год цены на потребительские товары и услуги выросли на 6,76%. Об этом пишет "Петербургский дневник" 17 января, ссылаясь на данные "Петростата". 

Больше остальных подорожали апельсины (+46%) и куриные яйца (+45%). Следующими по увеличению в стоимости оказались охлажденные и замороженные куры с приростом в 33%. 

В прошлом году часть продуктов и подешевела. В частности, цены на картофель упали на 33%, гречка стала меньше стоить на 11%. 

Из непродовольственных товаров подорожали лекарства, топливо и ряд элементов одежды. Речь идет об аспирине (+34%), о бензине АИ-98 (+10%) и дизельном топливе (+7%).

Ранее стало известно и об увеличении цен на товары и услуги в Ленобласти. Наблюдался общий рост стоимости товаров и услуг на 6,04%.

Фото: Piter.TV

Теги: петростат, товары и услуги
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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