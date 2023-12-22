В 2023 году в Петербурге стоимость товаров и услуг увеличилась почти на 7%

Больше остальных подорожали апельсины (+46%) и куриные яйца (+45%).

В Петербурге за 2023 год цены на потребительские товары и услуги выросли на 6,76%. Об этом пишет "Петербургский дневник" 17 января, ссылаясь на данные "Петростата".

Больше остальных подорожали апельсины (+46%) и куриные яйца (+45%). Следующими по увеличению в стоимости оказались охлажденные и замороженные куры с приростом в 33%.

В прошлом году часть продуктов и подешевела. В частности, цены на картофель упали на 33%, гречка стала меньше стоить на 11%.

Из непродовольственных товаров подорожали лекарства, топливо и ряд элементов одежды. Речь идет об аспирине (+34%), о бензине АИ-98 (+10%) и дизельном топливе (+7%).

Ранее стало известно и об увеличении цен на товары и услуги в Ленобласти. Наблюдался общий рост стоимости товаров и услуг на 6,04%.

Фото: Piter.TV