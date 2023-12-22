Дел о мошенничестве в Петербурге становится все больше

Кроме того, отмечается, что с января по февраль текущего года на 38% увеличилось количество дел об убийстве и покушении на убийство.

С начала 2024 года в Петербурге зарегистрировали 3212 дел о мошенничестве, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Соответствующими данными поделились в Петростате, ссылаясь на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, отмечается, что с января по февраль текущего года на 38% увеличилось количество дел об убийстве и покушении на убийство. Их зафиксировано 29.

Помимо этого, тяжких и особо тяжких преступлений оказалось 33% – 3,3 тыс. Доля дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составила почти 9%.

Всего в Петербурге с начала 2024 года произошло 10,2 тыс. преступлений. В 2023 году этот рейтинг возглавили дела о краже. В этом году показатель снизился на 16% – до 2,7 тыс. случаев.

Ранее мы рассказывали о том, что глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России.

Фото: Piter.TV