В 2023 году в Петербурге к сетям энергоснабжения подключили более 600 социальных объектов

Среди подключенных объектов 400 образовательных учреждений, 200 – учреждений здравоохранения и 30 – спортивных.

С начала 2023 года к сетям энергоснабжения подключили более 600 социальных объектов Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Среди подключенных объектов 400 образовательных учреждений, 200 – учреждений здравоохранения и 30 – спортивных. Речь идет о "СКА Арене" на проспекте Юрия Гагарина, ФГБУ "Государственный научно-исследовательский испытательный институт Военной медицины" МО РФ на Лесопарковой улице, школе №478 на Муринской дороге в Красногвардейском районе, амбулаторно-поликлиническом комплексе на проспекте Энгельса, многофункциональном спортивном комплексе для лиц с ограниченными возможностями на Яхтенной улице и других.

В следующем году работы продолжат.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до конца года подключат девять светофоров.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга