В Петербурге 28 марта стартуют температурные испытания теплосетей

При парении или вытекании воды нужно позвонить по телефонам 112 или 004.

В четверг, 27 марта, начнутся температурные испытания теплосетей. Специалисты проверят работу коммуникаций и выявят изношенные участки трубопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

В этом сезоне запланировано 50 проверок. График проведения испытаний можно посмотреть на сайте комитета по энергетике.

Во время испытаний температура теплоносителя будет достигать 130 градусов. Горожан призвали не подходить близко к местам парения или разлива воды. В случае аварий необходимо оперативно позвонить по телефонам 112 или 004.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций (парение, вытекание воды, проседание грунта) необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 004. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе с 29 марта ограничат проезд на двух улицах.

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Фото: Telegram / Комитет по энергетике