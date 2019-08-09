В 2023 году Смольный преобразует ГУП "Центр экономической безопасности" в ООО

На вопрос о том, почему выбрано ООО, если оно подразумевает становление предприятия коммерческим, представитель комитета ответить не смог.

В следующем году СПб ГУП "Центр экономической безопасности" планируют преобразовать в ООО. Как заявил замглавы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергея Лукьянова, это наиболее подходящий вариант реорганизации. Об этом пишет 31 августа Закс.ру.

Лукьянов сообщил, что рассматривали также акционерские общества и ГБУ. На вопрос члена фракции КПРФ Ирины Ивановой о том, почему выбрано ООО, если оно подразумевает становление предприятия коммерческим, представитель комитета ответить не смог.

Задачи Центра экономической безопасности – обеспечить содействия правоохранительным органам при пресечении правонарушений в сфере экономики, нарушения авторских и смежных прав, а также по предупреждению терроризма и экстремизма.

Фото: Piter.tv

