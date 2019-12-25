В 2021 году объем "детского бюджета" в России превысил 1,5 трлн рублей

Объем вырос на 37%.

В России объем средств федерального бюджета на поддержку семьи и детей вырос в этом году на 37%, если сравнивать с 2020 годом. Таким образом, объем "детского бюджета" превысил 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает Минфин РФ.

В ведомстве отметили, что здесь не учитывается поддержка, которую оказывают регионы.

Подчеркивается, что в 2019 году консолидированный "детский бюджет" России составил 5,2 трлн рублей.

Ранее Счетная палата сообщила, что в России средний размер страховой пенсии составил 16,8 тыс. рублей. С начала года она выросла на 912 рублей, на 5,7%.

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