Группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году

Легендарная шведская группа ABBA собирается выпустить в 2021 году пять новых песен. Об этом сообщает издание The Independent, ссылаясь на слова ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

О планах музыкального коллектива Ллойду рассказал один из участников ABBA Бьорн Ульвеус. Композиции уже записаны и должны были выйти в конце прошлого года. Однако релиз не состоялся из-за технических трудностей и пандемии коронавируса.

Последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году. Неизданные треки впоследствии выходили в 1993 и 1994 гг.

Квартет ABBA был создан в 1972 году. В его состав вошли Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет своего существования группа выпустила восемь альбомов, многочисленные сборники коллектива выходят по сей день. Хиты ABBA легли в основу мюзикла "Мамма Миа" (Mamma Mia!), который посмотрели более 60 млн человек в сотнях театров мира. По его мотивам сняли два фильма Mamma Mia!.

Фото: abbasite.com