В 2020 году еще 800 тысяч жителей СЗФО начали пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн

В Петербурге мобильным приложением пользуются 4 миллиона жителей, в Ленобласти – 721 тысяча клиентов.

За 2020 год аудитория активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн в СЗФО выросла на 12% и составила 7,8 млн человек. Это на 806 тысяч больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба "Северо-Западный банк ПАО Сбербанк".

В Петербурге мобильным приложением пользуются 4 миллиона жителей, в Ленобласти – 721 тысяча клиентов.

Также в прошлом году увеличилась доля платежей, совершенных через мобильное приложение. Доля таких платежей составила 53%. Доля мобильного приложения в общем количестве платежей через Сбербанк Онлайн – 88,5%.

В этом году Сбербанк Онлайн исполнилось 10 лет. Сегодня в нём можно совершить большинство всех банковских операций. В приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов ещё комфортнее. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В 2020 году Сбербанк вложил в экономику Северо-Запада более 870 млрд рублей.

Фото: Piter.tv