В 2020 году Единую карту петербуржца Сбербанка получили почти 217 тысяч человек

Выпуск карты занимает не более 8 дней. Оформить ее можно бесплатно.

В 2020 году Единую карту петербуржца Сбербанка оформили почти 217 тыс. человек. На карту можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет, в том числе "Подорожник".

Пик выдачи ЕКП пришелся на октябрь. Тогда карту получили 30 тыс. человек. Наименее востребованными в этом плане оказались апрель-июнь, так как это был период самоизоляции, и горожане реже пользовались общественным транспортом.

Популярность карты связана, в первую очередь, с преимуществами, которые она даёт владельцам: например, дисконт на поездки в метрополитене. Также её держатели могут проходить опросы сервиса "Городской диалог" и тем самым влиять на решения вопросов, связанных с жизнью и развитием Санкт-Петербурга. Особенно активные даже получают подарки от партнеров ЕКП. рассказал Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Сейчас держатели карт могут набрать 500 баллов за участие в голосованиях и получить бесплатный доступ к онлайн-библиотеке Сбера.

Всего с момента запуска проекта, который стартовал в мае 2019, банк принял более 445 тыс. заявлений на получение ЕКП.

Фото: Piter.TV