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В 2019 году в Ленобласти зафиксировано 59 случаев незаконной заготовки леса
Сегодня, 11:15
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KaterinaKono13

В 2019 году в Ленобласти зафиксировано 59 случаев незаконной заготовки леса

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С начала года совместные рабочие группы работников "Ленобллеса" и полиции, действующие во всех районах, провели 22 181 патрульный рейд на землях лесного фонда и 2 242 проверки техники, перевозящей древесину.

В 2019 году в Ленобласти зафиксировано 59 случаев незаконной заготовки леса. Пятьдесят девять дел о самовольных рубках леса переданы в правоохранительные органы по итогам двух кварталов 2019 года.

Специалисты ЛОГКУ "Ленобллес" и органов МВД зафиксировали снижение количества браконьерских рубок на 72%, по сравнению с прошлым годом.

С начала года совместные рабочие группы работников "Ленобллеса" и полиции, действующие во всех районах, провели 22 181 патрульный рейд на землях лесного фонда и 2 242 проверки техники, перевозящей древесину.

Зарегистрировано 59 случаев незаконной заготовки леса, общим объемом 529,8 кубометров.
Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.

Источник: пресс-служба Ленобласти

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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