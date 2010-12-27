С начала года совместные рабочие группы работников "Ленобллеса" и полиции, действующие во всех районах, провели 22 181 патрульный рейд на землях лесного фонда и 2 242 проверки техники, перевозящей древесину.

В 2019 году в Ленобласти зафиксировано 59 случаев незаконной заготовки леса. Пятьдесят девять дел о самовольных рубках леса переданы в правоохранительные органы по итогам двух кварталов 2019 года.

Специалисты ЛОГКУ "Ленобллес" и органов МВД зафиксировали снижение количества браконьерских рубок на 72%, по сравнению с прошлым годом.

С начала года совместные рабочие группы работников "Ленобллеса" и полиции, действующие во всех районах, провели 22 181 патрульный рейд на землях лесного фонда и 2 242 проверки техники, перевозящей древесину.

Зарегистрировано 59 случаев незаконной заготовки леса, общим объемом 529,8 кубометров.

Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.

Источник: пресс-служба Ленобласти