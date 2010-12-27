В 2019 году у 1235 жителей Ленобласти выполнено коронарное стентирование

Этот вид высокотехнологичного лечения позволяет сохранить жизни пациентам с инфарктом миокарда.

В Ленинградской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" растут объемы высокотехнологичного лечения больных с острым коронарным синдромом. Об этом сообщает пресс-служба ЛО.

За первое полугодие коронарное стентирование выполнено у 1235 жителей Ленинградской области, что в два раза выше уровня, установленного Минздравом, и на 10% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

Этот вид высокотехнологичного лечения позволяет сохранить жизни пациентам с инфарктом миокарда. За последние годы благодаря проведению таких операций с использованием малоинвазивных методов, больничную летальность удалось сократить в 10 раз – с 25% до 2,3%.

Операции по коронарному стентированию выполняются в Ленинградской областной клинической больнице и Всеволожской КМБ, также за счет средств ОМС жители Ленинградской области получают такое лечение в Городской больнице №40 Санкт-Петербурга.

Отработан механизм оперативной доставки пациентов со всей территории Ленинградской области для оказания высокотехнологичной помощи в экстренных случаях.

В дальнейшем, после дооснащения и частичной замены оборудования число медицинских центров, в которых оказывается такой вид высокотехнологичной помощи, увеличится с трех до пяти за счет Тихвинской межрайонной больницы и Гатчинской клинической межрайонной больницы.

Источник: пресс-служба ЛО