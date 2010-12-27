В 2019 году на ремонт дорог Ленобласти направлено полтора миллиарда рублей

К концу июля заказчиком работ ГКУ "Ленавтодор" заключено 18 контрактов на ремонт региональных трасс в 13 муниципальных районах региона. При этом на 10 объектах работы уже полностью завершены.

В Ленинградской области заключены все контракты на выполнение дорожных ремонтов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

К концу июля заказчиком работ ГКУ "Ленавтодор" заключено 18 контрактов на ремонт региональных трасс в 13 муниципальных районах региона. При этом на 10 объектах работы уже полностью завершены.

В 2019 году на ремонт областных дорог направлено почти полтора миллиарда рублей. 296 миллионов регион получил в качестве федерального софинансирования на ремонт дорог "Гатчина — Ополье" в Гатчинском районе, "Кемполово — Тосно — Шапки" в Волосовском районе и "Санкт-Петербург — Ручьи".

На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2019 по 2024 год Ленинградской областью в региональном бюджете предусмотрено почти 14 млрд рублей. Целями нацпроекта являются, в частности, улучшение состояния дорожной сети региона и сокращение числа мест, где концентрируется большое количество дорожно-транспортных происшествий.

Источник: пресс-служба ЛО