В 2019 году Выборг стал "Библиотечной столицей" Ленобласти

Заведующая методико-библиографическим отделом МБУК "Межпоселенческая библиотека Выборгского района" Олеся Еременко рассказала Piter.TV, сколько в Выборгском районе вообще библиотек и о конкуренции в этой сфере.

В Ленинградской области продолжается реализация проекта "Библиотечная столица", в нынешнем году ею назван Выборг. Заведующая методико-библиографическим отделом МБУК "Межпоселенческая библиотека Выборгского района" Олеся Еременко рассказала Piter.TV, сколько в Выборгском районе вообще библиотек и о конкуренции в этой сфере.

Конкурентов в библиотечной сообществе нет - потому что мы сообщество единомышленников и всегда готовы делиться своими идеями и наработками. В следующий раз уже нас будут принимать на своей территории другие районы области. отметила Олеся Еременко

Олеся отметила, что 35 тысяч жителей Выборга являются читателями библиотек. Всего же в Выборге работает пять библиотек, из них три входят в структуру МАУК "Библиотека А.Аалто" и две - МБУК "Межпоселенческая библиотека Выборгского района". Всего в Выборгском районе 49 библиотек, из них 34 – сельские.

Напомним, что проект Ленинградской областной универсальной научной библиотеки "Библиотечная столица Ленинградской области" стартовал пять лет назад и проходит в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма Ленинградской области" при поддержке областного Комитета по культуре. Площадками для проведения Форума в 2019 году стали библиотеки Выборгского. В этом году Форум приобрел статус международного.