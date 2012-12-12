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В Петербурге на капитальный ремонт 1642 домов потратят 9 млрд рублей
Сегодня, 16:49
0
Butenko
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В Петербурге на капитальный ремонт 1642 домов потратят 9 млрд рублей

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Санкт-Петербург определился с бюджетом на капитальный ремонт жилых домов в 2018 году.

В Петербурге за следующий год отремонтируют 1642 жилых здания. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на жилищный комитет города.

Речь идет о программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в бюджете Санкт-Петербурга в 2018 году на эти цели заложено 9 млрд рублей. Отметим, что в текущем году план капитального ремонта включает в себя 1799 домов и "стоит" 13.5 млрд рублей. Получается, что в 2018-м чиновникам придется урезать бюджет на программу. 

По плану в 2018 году выполнят порядка 2,5 тысячи видов работ, в том числе отремонтируют 260 фасадов, 517 крыш, 678 лифтов, системы теплоснабжения в 248 домах,  электроснабжения — в 126.

Фонтанка.ру

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Теги: новости питера , новости спб , что случилось в петербурге
Категории: Новости СПб

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