ВТБ купил четверть долей в проекте строительства "цифрового" небоскреба iCity

Небоскреб находится рядом с "Москва-Сити".

Группа ВТБ купила 25,1% долей в проекте строительства небоскреба iCity в Шмитовском проезде рядом с "Москва-Сити". Доли были приобретены у структуры миноритарного акционера ритейлера "Магнит" Алексея Богачева, говорится в сообщении девелопера.

В пресс-релизе сообщается, что MR Group продолжает участие в проекте с новым участником, то есть с ВТБ.

Общая площадь бизнес-центра iCity составит 249 тыс. квадратных метров. Предполагается строительство двух башен - Time Tower и Space Tower. В первой башне будет насчитываться 61 этаж, а во второй – 34 этажа. Строительство бизнес-центра должно завершиться в 2023 году.

Фото: pixabay