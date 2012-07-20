Военные поразили вблизи Авдеевки РЛС AN/TPQ-50.

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции на Украине за последние сутки уничтожили радиолокационную станцию американского производства AN/TPQ-50. Соответствующее заявление сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 19 ноября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция выполнена в районе населенного пункта Авдеевка, расположенном на территории Донецкой народной республики.

В районе населенного пункта Авдеевка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Согласно сведения от профильного министерства, российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки СВО были уничтожены девять пунктов управления ВСУ, установленные в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка (ЛНР), Веселое, Новорайск Херсонской области. Военными России пражены 86 артиллерийских боевых подразделений противников, находящиеся на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 176 районах.

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Фото и видео: Минобороны России