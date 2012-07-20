Игорь Конашенков рассказал о СВО за сутки.

Российские Вооруженные силы сорвали атаку ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами от 19 ноября официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ рассказал о том, что ротные тактические боевые группы противника пытались контратаковать ВС РФ в районе населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное, расположенных в Харьковской области.

В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Красно-Лиманском направлении российские боевые подразделения пресекли попытку Вооруженных сил Украины провести атаку в направлении Червонопоповки и Площанки, находящихся на территории Луганской народной республики. Потери личного состава ВСУ в операции составили до 50 человек. Также поражены три бронированных машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Минобороны России заявило о сорванных атаках украинской армии под Харьковом и Луганском.

Фото и видео: Минобороны России