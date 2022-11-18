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Минобороны России заявило о сорванных атаках украинской армии под Харьковом и Луганском

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Игорь Конашенков рассказал о срыве планов ВСУ за сутки.

Российское министерство по обороне заявило о сорванных атаках украинской армии под Харьковом и Луганском. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства в ходе регулярного брифинга от 18 ноября. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков пояснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении ВСУ пытались контратаковать ВС РФ вблизи населенных пунктов Ягодное и Куземовка. Противник задействовал в регионе две ротные тактические группы.

Минобороны: поражены производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, лнр, луганск, минобороны, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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