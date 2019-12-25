Задача выполнена "Центром" в ходе СВО.

Российские военнослужащие от 14 октября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Балаган в Донецкой народной республики. В ходе успешным наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Западной" и "Центральной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии. пресс-служба Минобороны России

Известно, что силами "Центра" нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны, находившихся в районах таких населенных пунктов как Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и городе Красноармейске в Донецкой Народной Республике.

Военные приостановили согласование КАД-2 из-за угрозы стрельб у полигона.

Фото: Минобороны России