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ВС РФ на донецком направлении уничтожили склад боеприпасов, опорный пункт ВСУ и блиндаж

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Иван Бигма рассказал о работе "Южной" группировки на СВО.

Вооруженные силы России на донецком направлении уничтожили склад с боеприпасами, а также пункт временной дислокации, блиндаж и технику противника в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель пресс-центра "Южной" группировки сил Иван Бигма. Эксперт добавил, что артиллерия Южного военного округа ликвидировала опорный пункт ВСУ, расположенного вблизи населенного пункта Победа. В рамках организации контрбатарейной борьбы около Острого военные поразили огневые позиции противника и гаубицу Д-20.

Ракетчиками нанесены два ракетных удара по объектам 63-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ. Противник понес потери в живой силе.

Иван Бигма, глава пресс-службы "Юга"

Иван Бигма добавил, что в районе Белогоровки разведывательным подразделением второго армейского корпуса определено скопление живой силы ВСУ, которые укрывались в блиндаже. Объект был уничтожен при помощи выстрелом из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты).

Авиация ВКС России и системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, иван бигма, минобороны, сво, юво, южный военный округ
Категории: Тема дня,

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