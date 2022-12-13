Авиация ВКС России и системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР

Александр Савчук рассказал о ситуации по краснолиманскому направлению СВо.

Российская штурмовая авиация и системы тяжелые огнеметные системы-1А "Солнцепек" нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины, расположенным на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал руководитель пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук. Специалист пояснил, что противник понес потери в личном составе и боевом оснащении.

Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары. "Солнцепеком" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно ооперативно-тактическая авиация России нанесла удары по ВСУ применением фугасных авиационных бомб, целям были выбраны пункты временной дислокации и складу боеприпасов противника. Расчеты противовоздушных сил обороны выявили и ликвидировали беспилотники ВСУ. Александр Савчук напомнил, что на червоно-дибровском участке СВО российским военнослужащим удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады, 15-го полка национальной гвардии Украины.



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Фото и видео: РИА Новости