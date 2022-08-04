ВСУ обстреляли донецкий театр, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой

Врачи сообщают об одном пострадавшем в здании.

Вооруженные силы Украины обстреляли донецкий театр, в котором проходит прощание с погибшей полковником гвардии Ольгой Качурой. Женщина ранее командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции Донецкой Народной Республики. Силовики смогли эвакуировать с траурной церемонии гостей в близлежащие подвалы. Оттуда люди услышали продеты боевых снарядов и последующие за ними взрывы. Помощник главы МВД Виталий Киселев объяснил журналистам, что силы ВСУ обстреляли здание театра. В культурное учреждение попало как минимум два снаряда противника.

Укронацисты обстреляли здание театра в ДНР, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, минимум два снаряда попали Виталий Киселев в ТГ-канале

Заведующий поликлиникой регионального травматологического центра в Донецке Александр Кравченко уточнил, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал один человек. У пациента зафиксировано ранение бедра.

ВКС РФ уничтожили свыше 50 националистов ударом по пункту дислокации ВСУ в Николаевке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости