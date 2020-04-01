ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили беспилотниками по Новой Каховке

Пострадал мирный житель, повреждены автомобили и дом.

Украинские войска, нарушив пасхальное перемирие, нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по городу Новая Каховка Херсонской области. В результате атаки ранен мирный житель, повреждены жилой дом и три автомобиля, сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.

Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами. Владимир Оганесов, врио главы городского округа

Напомним, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в связи с Пасхой перемирие началось в 16:00 мск 11 апреля и продлится до наступления 13 апреля. Несмотря на это, ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам. Власти Новой Каховки призывают жителей соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Информация о последствиях атаки уточняется.

