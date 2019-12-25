ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

Специалисты предостерегают от введения "иммунных паспортов".

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения коронавирусам. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на специалистов. ВО всемирной организации здравоохранения рассказали, что на данный момент не приведено никаких научных доказательств того, что люди с антителами от COVID-19 защищены от повторного инфицирования. Соответствующая информация опубликована в виде научной записки в связи с предложением ряда правительств ввести "паспорт иммунитета". Документ позволил бы переболевшим пациентам свободно путешествовать или вернуться к рабочим обязанностям.

В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторной инфекции прокомментировали в ВОЗ

Врачи заметили, что далеко не у всех переболевших инфекцией вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ. Некоторые экс-пациенты имеют очень низкий уровень нейтрализующих коронавируса антител в крови. В ВОЗ уверены, что "иммунные паспорта" создадут для их владельцев иллюзию безопасности. В связи с этим многие перестанут соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации, что увеличит риск распространения коронавируса по миру.

На ситуации с эпидемией коронавируса сказываются неточные исследования, связанные с тест-системами. Серологические тесты нуждаются в доработке. Они могут показать отрицательный результат у зараженных людей, а те, кто не имеет инфекции, как носителей вируса.

Обе ошибки имеют серьезные последствия и будут влиять на усилия по контролю распространения заболевания заметили в ВОЗ

Имеющиеся тест-системы не могут отличить иммунный ответ организма на коронавирус от антител против других известных инфекций. Четыре вируса широко распространены в мире и вызывают простудные заболевания, еще два - это SARS и MERS.

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России.

Видео и фото: YouTube / World Health Organization (WHO)