ВМФ России сохранит группировки атомных подводных лодок на должном уровне

ВМФ России продолжить развивать группировки атомных подводных лодок.

Группировки атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах сохранят на качественном уровне, об этом сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королев в рамках торжественного вечера, который посещался 60-летию атомного подводного флота России.

Также главком отметил, что в 2018 году планируется провести более 500 учений с подводными силами всех флотов. Владимир Королев рассказал и о успешном развитии школы подледного плавания.

Мы никогда не уходили из Арктики. В то же время большой опыт подледного плавания сформирован в крайние годы, когда у нас появились межфлотские переходы с Севера на Атлантику. Для нас это имеет очень большое значение, ну и в целом Северный Ледовитый океан - это зона наших интересов, поэтому мы никогда от него не отказывались и отказываться не планируем. Главком ВМФ РФ Владимир Королев

Стоит отметить, что в 2017 году российские подводники были в море значительно дольше, чем в предыдущее годы. За прошлый год уровень наплаванности увеличился более чем в два раза, если сравнивать с 2017-16 годами.

