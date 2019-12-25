ВКС России зависли над лагерями подготовки террористов для войны в Нагорном Карабахе

Атакованы лагеря подготовки турецких боевиков, которые должны были направиться в Карабах.

Военно-космические силы России зависли над лагерями подготовки террористов для войны в Нагорном Карабахе. По данным журналистов из "Русской весны", Москва оказала Армении и Карабаху серьезную услугу в виде уничтожения лагерей турецких боевиков, которые должны были быть направлены на боевые действия в регионе. Ранее источники из Сирии сообщили об отправке через территорию Азербайджана нескольких сотен турецких боевиков из Идлиба. Правительственные силы передали России координаты места сбора и подготовки экстремистов. Через несколько часов по этим районам нанесен удар.

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Журналисты рассказали, что полученные сведения подтвердились в большей части. Военным удалось обнаружить командные пункты, лагеря подготовки террористов и инфраструктуру, на которых регистрируется активность группировок.

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Фото: Русская весна