ВКС России зависли над лагерями подготовки террористов для войны в Нагорном Карабахе

Военно-космические силы России зависли над лагерями подготовки террористов для войны в Нагорном Карабахе. По данным журналистов из "Русской весны", Москва оказала Армении и Карабаху серьезную услугу в виде уничтожения лагерей турецких боевиков, которые должны были быть направлены на боевые действия в регионе. Ранее источники из Сирии сообщили об отправке через территорию Азербайджана нескольких сотен турецких боевиков из Идлиба. Правительственные силы передали России координаты места сбора и подготовки экстремистов. Через несколько часов по этим районам нанесен удар.
Ведётся доразведка террористических объектов, слитых за вознаграждение протурецкими боевиками в рамках новой кампании разведорганов по борьбе с международным терроризмом в Сирии
заявление "Русской весны"
Журналисты рассказали, что полученные сведения подтвердились в большей части. Военным удалось обнаружить командные пункты, лагеря подготовки террористов и инфраструктуру, на которых регистрируется активность группировок.
Россия отомстила за гибель генерала в Сирии.
Фото: Русская весна
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