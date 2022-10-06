ВКС России уничтожили три украинские понтонные переправы через реку Ингулец

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ на СВО за последние сутки.

Воздушно-космические силы России уничтожили три украинские понтонные переправы, возведенные через реку Ингулец в ходе специальной военной операции. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 6 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что операция выполнена при помощи высокоточного оружия.

Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что отечественные артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали за последние сутки две батареи реактивных систем залпового огня "Град". Установки были расположены на территории Двуречной Харьковской области и Карповки в Донецкой народной республики.

ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24.

Фото и видео: Минобороны России