  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:39
194
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВКС России уничтожили три украинские понтонные переправы через реку Ингулец

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ на СВО за последние сутки.

Воздушно-космические силы России уничтожили три украинские понтонные переправы, возведенные через реку Ингулец в ходе специальной военной операции. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 6 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что операция выполнена при помощи высокоточного оружия.

Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что отечественные артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали за последние сутки две батареи реактивных систем залпового огня "Град". Установки были расположены на территории Двуречной Харьковской области и Карповки в Донецкой народной республики.

ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 и Су-24.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, ингулец, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии